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    • Yaşam
    • 10.11.2021 13:39
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    • 10.11.2021 13:39
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    Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

    Esenyurt'ta ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile kaldırımı işgal eden seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yumrukların havada uçuştuğu işte o anlar...

    Zabıta ve seyyar satıcılar birbirine girdi

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi.

    Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı.

    Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü. Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı.

    Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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