Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

Tezgahlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü. Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı.