Enerji Çalışanları Haftası ne zaman? Enerji Haftası hangi tarihlerde kutlanıyor? Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri pano 2021-2022!

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI NE ZAMAN?

Enerji Haftası 2021 yılında 11 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında kutlanacak.

ENERJİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ PANO 2021-2022!

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI NEDİR?

Enerji tasarrufu haftası günlük hayatta kullanılan enerji kaynaklarının kullanımı hakkında bilgilendirmelerin ve etkinliklerin düzenlendiği haftaya denilmektedir. Enerji tasarrufu haftasında özellikle küçük yaştaki öğrencilerin enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI ÖNEMİ!

Özellikle dört bir tarafı birbirinden zengin kaynaklarla çevrili olan coğrafyamızda enerji tasarrufu yapmak sandığınızdan da kolay. Organik iklimlendirme yöntemlerinin kullanılması yerine klima, ısıtıcı ve benzeri cihazlara enerji harcanması, yanlış lokasyonlarda yaşam alanı kurulması, aşırı enerji tüketimi sonrasında salınım sağlayan gazların çevreye verdiği zararlar ve bu gibi ciddiyet taşıyan daha pek çok konu, enerji tasarrufu haftası çerçevesinde değinilmesi gereken noktalardan. Mimari, bilimsel ve sosyal açıdan enerji tasarrufu üzerine kurulu bir dengenin oluşturulması, tüketim odaklı toplumların etkin enerji tasarrufu yapma süreçlerine başlayabilmesi için kilit noktadır.

Enerji tasarrufu haftası çerçevesinde hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler ile ciddi oranda enerji savurganlığımızın önüne geçebilecek tavsiyeler vermek boynumuzun borcu. Sizler de gündelik yaşantınızda alışkanlık haline getireceğiniz birkaç uygulama sayesinde sandığınızdan da daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

*Arabaya yerine toplu taşımayı, toplu taşımanın zorunlu olmadığı durumlarda ise bisikleti ya da yürümeyi tercih edin.

*Kombinizin derecesini alışık olduğunuz derecenin 1 derece altına indirin. Kombi açıkken pencereleri kapalı tutun ve sıkı giyinin.

*Hafif ambalajlarda satılan ürünleri tercih edin.

*Kullanılmayan elektrikli aletleri kapalı tutun.

*Standby modundaki cihazlar kapalı oldukları halde elektrik tüketimine yüzde 10 artış sağlar. Kullanmadığınız cihazları fişinden çekin.

*İçinde bulunmadığınız odalarda açık ışık bırakmayın.

*Tasarruflu ampul kullanımına geçin.

*Alışveriş esnasında kasadan yeni plastik torba istemek yerine var olan poşetlerinizi yeniden kullanmayı deneyin.

*Yemek ısıtmak için ocak yerine mikrodalga kulanın.

*Şarj edilebilir pil kullanımını benimseyin.

*A+++ özellikli beyaz eşya kullanımına geçin.

*Güneş enerjisini hayatınızın daha büyük bir parçası haline getirin.