Uşak merkezli 3 ilde, suç çetesine büyük baskın! 17 şüpheli göz altına alındı





EŞ ZAMANLI OPERASYON

Üç ilde sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyona katılan 203 polis ve çevik kuvvet ekipleri 27 adrese baskın yaptı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 500 gram esrar maddesi, 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.