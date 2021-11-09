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    • Yaşam
    • 09.11.2021 22:02
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    • 09.11.2021 22:02
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    Uşak merkezli 3 ilde, suç çetesine büyük baskın! 17 şüpheli göz altına alındı

    Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Uşak, Ankara ve Muğla'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bir çok suça karışan çete üyeleri gözaltına alındı. İşte büyük operasyonun tüm detayları...

    DHA
    Uşak merkezli 3 ilde, büyük operasyon!

    Uşak merkezli 3 ilde, iş sahipleri üzerinde baskı kuran suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda; çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı.



    Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'iş sahipleri üzerinde baskı, cebir, şiddet ve tehdit oluşturmak suretiyle yağma, silah kaçakçılığı, silahla yaralama, ev, araç, işyeri kurşunlama, çek senet tahsilatı' gibi suçlara karışan organize suç çetesine yönelik Uşak, Ankara ve Muğla'da operasyon başlattı.



    EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Üç ilde sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyona katılan 203 polis ve çevik kuvvet ekipleri 27 adrese baskın yaptı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 500 gram esrar maddesi, 5 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



        17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
        Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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