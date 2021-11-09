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    • Yaşam
    • 09.11.2021 21:57
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    • 09.11.2021 22:02
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    İzmir'de can pazarı! İki midibüs kafa kafaya çarpıştı! 5'i ağır 45 yaralı

    Son dakika haberine göre İzmir'de akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada iki midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 5'i ağır 45 kişi yaralandı.

    İzmir’de can pazarı! İki midibüs kafa kafaya çarpıştı

    İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüsün karıştığı kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı.

    Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.



        Kazaya karışan midibüslerdeki yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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