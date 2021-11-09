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    • Yaşam
    • 09.11.2021 22:19
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    • 09.11.2021 22:32
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    Adana Kozan'da tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı

    Adana Kozan'da Emre Ü. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B bıçak çekerek, Emre Ü.'yü yaraladı. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Adana’da sokak ortasında bıçaklı kavga

    Adana'nın Kozan ilçesinde, M.B., tartıştığı Emre Ü.'yü sokak ortasında bıçakla yaraladı. Emre Ü. hastaneye kaldırılırken, M.B. ise kaçtı.



    Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Park yakınında karşılaşan Emre Ü. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., cebinden çıkardığı bıçakla Emre Ü.'yü yaraladı. Emre Ü., kanlar içerisinde yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ü., buradaki müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
    Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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