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    • Yaşam
    • 09.11.2021 20:34
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    • 09.11.2021 22:00
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    Telefonda tartıştı depoyu bastı! Kurşun yağdıran cani, eski kız arkadaşını öldürdü

    Bartın'da Ercan Özkavlak isimli şahıs eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı. Kavlak fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez (25) ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız’ın (27) üzerine tabanca ile kurşun yağdırdı. Azize Gülmez yaşamını yitirirken, Emrullah Yıldız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    DHA
    Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!

    Bartın'da Ercan Özkavlak fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez (25) ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız'a kurşun yağdırdı.

    TELEFONDA TARTIŞTI DEPOYU BASTI
    Olay akşam saatlerinde Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartışan Ercan Özkavlak, depoya geldi. Ercan Özkavlak ikinci katta çalışan Azize Gülmez ile konuşmak istedi.

    KURŞUN YAĞDIRDI
    Yaşanan tartışma sırasında Ercan Özkavlak tabancasını doğrulttuğu Azize Gülmez'in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız'ın üzerine ise 3 el ateş etti.

    1 ÖLÜ 1 YARALI
    Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.


    Ercan Özkavlak

        Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


        Azize Gülmez

        Olayın ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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