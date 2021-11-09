Bartın'da Ercan Özkavlak fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez (25) ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız'a kurşun yağdırdı.
TELEFONDA TARTIŞTI DEPOYU BASTI
Olay akşam saatlerinde Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartışan Ercan Özkavlak, depoya geldi. Ercan Özkavlak ikinci katta çalışan Azize Gülmez ile konuşmak istedi.
KURŞUN YAĞDIRDI
Yaşanan tartışma sırasında Ercan Özkavlak tabancasını doğrulttuğu Azize Gülmez'in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız'ın üzerine ise 3 el ateş etti.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Ercan Özkavlak