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    • Yaşam
    • 09.11.2021 20:01
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    • 09.11.2021 21:44
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    Antalya'da halk otobüsü çarptığı ortaokul öğrencisi Eren Arıcan'ı öldürdü!

    Son dakika haberleri... Antalya'da halk otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı. Otobüsün altında kalan Arıcan kurtarılamadı...

    Halk otobüsü 12 yaşındaki çocuğu öldürdü!

    Antalya'da halk otobüsü ölümlü kazaya karıştı.

    12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI
    Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
    Sağlık ekipleri, itfaiyenin çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Arıcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Arıcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Otobüs şoförü Yusuf T. polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Yaşam Antalya'da halk otobüsü çarptığı ortaokul öğrencisi Eren Arıcan'ı öldürdü!
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