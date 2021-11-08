Model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç’la ayrıldı! Sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı

Ünlü model kendisine cinsel istismarda bulunan sevgilisine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye, 25 yaşındaki Dilara Kurşun'u 2016'da katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla tanıdı.
Birçok markanın reklam yüzü olan model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la bir süre aşk yaşadı. Ancak çift, mayıs ayında ayrıldı.
TEHDİT... ŞANTAJ...
Durumu kabullenemeyen Tufan Kılıç, genç kadını arayarak tehdit etmeye başladı. 16 Haziran akşamı da "Eğer yanıma gelmezsen olay çıkartırım" diyerek tehdit ettiği Kurşun'u aracına bindirerek soluğu Kumköy tarafındaki ormanlık bir arazide aldı.