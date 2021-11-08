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    Model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç’la ayrıldı! Sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı

    Model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç’la ayrıldı. Ancak tehdit ve şantaj şoku yaşadı! Son olarak da ormanlık alanda eski aşkının cinsel istismarına uğradı. Şikayeti üzerine genç adam hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı...

    Dilek Yaman Demir
    Dehşeti yaşamiss!

    Ünlü model kendisine cinsel istismarda bulunan sevgilisine karşı hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye, 25 yaşındaki Dilara Kurşun'u 2016'da katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla tanıdı.

    Birçok markanın reklam yüzü olan model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la bir süre aşk yaşadı. Ancak çift, mayıs ayında ayrıldı.

    TEHDİT... ŞANTAJ...
    Durumu     kabullenemeyen Tufan Kılıç, genç kadını arayarak tehdit etmeye başladı. 16 Haziran akşamı da "Eğer yanıma gelmezsen olay çıkartırım" diyerek tehdit ettiği Kurşun'u aracına bindirerek soluğu Kumköy tarafındaki ormanlık bir arazide aldı.

        Tartışma sırasında saçından sürüklediği genç modele şiddet uyguladı. Ardından kıyafetlerini zorla çıkartarak genç kadını cinsel ilişkiye zorladı. Cinsel istismara uğrayan Dilara Kurşun, Sarıyer'deki karakola giderek yaşadıklarını anlattı.

        SORUŞTURMA AÇILDI


        Şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tufan Kılıç hakkında soruşturma başlattı.

            İfadesinde suçlamaları reddeden Kılıç'a cinsel saldırı hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen genç, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


            TRAFİKTE KAVGAYA TUTUŞMUŞLARDI
            Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, trafikte tartıştıkları Ertan-Sena Uyanık çiftiyle kavga etmiş, Sena Uyanık, ünlü mankeni saçından sürükleyip darp etmişti.

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            Utanmazlığın bu kadarı!
            Haberler Yaşam Model Dilara Kurşun, Tufan Kılıç’la ayrıldı! Sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı
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