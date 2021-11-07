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    • Yaşam
    • 08.11.2021 07:00
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    • 08.11.2021 07:00
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    Son dakika: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın

    Son dakika haberi...İstanbul Başakşehir'de gece yarısı bir metal fabrikasında korkutan bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

    İHA
    İstanbul Başakşehir’de korkutan yangın

    Son dakika haberi... Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

    Olay, saat 4.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi 2745. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle metal fabrikasının bahçesinde yanma meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrikanın bahçesinde bulunan asit tankları büyük korkuya sebep oldu. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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