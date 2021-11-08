Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklara elveda! Kar ve yağmur geliyor... | HAVA DURUMU RAPORU

Ülke genelinde beklenen hava durumuna göre, yarın, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri yağmur ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis olacak.

Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.