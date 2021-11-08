Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklara elveda! Kar ve yağmur geliyor... | HAVA DURUMU RAPORU

Hava sıcaklıkları mevsin normallerinin üzerinde seyrederken Metetorolojiden yağış ve soğuk uyarısı geldi.
HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak, kuzeydoğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren, 6 ila 12 derece arasında, hissedilir derecede azalacak. Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.
Ülke genelinde beklenen hava durumuna göre, yarın, kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevreleri yağmur ve sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis olacak.
Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.