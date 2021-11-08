İstanbul Avcılar'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Avcılar'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Firuzköy Bulvarı'ndaki 2 katlı kumaş baskı ve yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Büyükçekmece, Başakşehir, Silivri, Kıraç, Seyrantepe, Hadımköy ve Kemerburgaz'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikanın bahçesinde sıvı madde bulunan depolar, forklift yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Firuzköy Bulvarı'nda trafik oluşmaması için de çevrede önlem alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangına 45 itfaiye aracı, 110 itfaiye personeli müdahale ederken, yangın nedeniyle bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.