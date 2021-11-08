Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.11.2021 19:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 22:14
    ABONE OL

    İstanbul Avcılar'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

    Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Avcılar’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede

    Avcılar'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Firuzköy Bulvarı'ndaki 2 katlı kumaş baskı ve yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli, Büyükçekmece, Başakşehir, Silivri, Kıraç, Seyrantepe, Hadımköy ve Kemerburgaz'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Fabrikanın bahçesinde sıvı madde bulunan depolar, forklift yardımıyla dışarı çıkartıldı.

    Firuzköy Bulvarı'nda trafik oluşmaması için de çevrede önlem alındı.

    Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

    Yangına 45 itfaiye aracı, 110 itfaiye personeli müdahale ederken, yangın nedeniyle bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

    Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihin önündeki engeller kalkıyor
    Haberler Yaşam İstanbul Avcılar'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgede
        SON DAKİKA