Antalya Manavgat'ta uyuşturucu ticareti şüphesi ile baskın yapılan evde çıkanlar şaşırttı.

2 BİN YILLIK TARİHİ ESERLER BULUNDU

Evde yapılan aramada, 650 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ile birlikte 2 define arama dedektörü, 2 kaya kırıcı kartuş, ruhsatsız av tüfeği, aralarında 2 bin 300 ve 2 bin yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 16 sikke, Roma ya da Bizans dönemine ait ağırlık sikkesi, mimaride kullanılan 4 adet tarihi bronz obje ele geçirildi. Şüpheli B.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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