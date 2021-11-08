Denizli'de 20 saatlik arama kurtarma çalışması sürüyor! Kayıp anne bulunamadı





Olay, Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emine Aksoy ve oğlu Osman Aksoy, mantar toplamak amacıyla birlikte dağlık alana gitti. Dönüş yolunda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayınca önce evi kontrol etti. Daha sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen AFAD, TRAC Denizli ekipleri arama çalışması başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar sonuç vermedi.