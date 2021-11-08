Okul kantininde şok! 60 öğrenci çiğ köfteden zehirlendi

Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda iddiaya göre okul kantininde çiğ köfte alan öğrenciler bir süre sonra kusma gibi şikayetleri olmaya başladı. Belirti gösteren öğrencilerin artması sonucu okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi.