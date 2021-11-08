Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.11.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 16:57
    ABONE OL

    Okul kantininde şok! 60 öğrenci çiğ köfteden zehirlendi

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda iddiaya göre kantinden aldıkları gıdaları tüketen 60 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de öğrencilerin aynı belirtiler göstererek rahatsızlandığı gözlenirken bu okulda ki öğrencilerde sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

    Okul kantininde şok! 60 öğrenci çiğ köfteden...

    Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda iddiaya göre okul kantininde çiğ köfte alan öğrenciler bir süre sonra kusma gibi şikayetleri olmaya başladı. Belirti gösteren öğrencilerin artması sonucu okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi.



    Okula çok sayıda ambulans sevk edilirken gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrencisi sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yaklaştığı öğrenildi.



    Sağlık ekiplerinin okulda ilk müdahaleyi yaptığı öğrenciler ambulans ve polis otolarıyla Turgutlu'da hastanelere sevk edildi.
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Yaşam Okul kantininde şok! 60 öğrenci çiğ köfteden zehirlendi
            SON DAKİKA