Marketçi koca, eşini evin bahçesinde otelci komşusuyla görünce çıldırdı! Pompalı tüfek ile adeta dehşet saçtı

İzmir Alaçatı'da market işleten Cafer Sönmez, önceki akşam iş yerini kapatıp, evine döndü. İddiaya göre, iki çocuğunun annesi G.S.'yi bahçede, marketinin yanında otel işleten Burak Işık ile görüp, kıskançlık krizine girdi.

Pompalı tüfeğini alan Sönmez, eşine ve Burak Işık'a peş peşe ateş etti. G.S. ve Burak Işık, kanlar içinde yere yığıldı. Evli ve 2 çocuk babası Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan G.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis olayın ardından Sönmez'i gözaltına aldı

Cafer Sönmez, 4 yıl önce, adres soranlardan bıkıp, işlettiği marketin önüne yön tabelaları yerleştirmiş ve bulduğu bu çözüm sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı.