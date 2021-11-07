İstanbul Beykoz'da kira cinayeti (Yaşam haberleri)

İstanbul Beykoz'da, dükkan sahibi ile kiracıları arasında kavga çıktı. Bıçaklı saldırıda kiracı Mahmut Sami Evci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırgan Salim Emre Hocaoğlu ve ailesi gözaltına alındı. Hocaoğlu "Bıçağı salladığımı hatırlıyorum ama kime değdi bilmiyorum" ifadesini kullandı. Katil zanlısı olan Hocaoğlu ile birlikte gözaltına alınan annesi Belgin Karaca ve ablası Sevim Merve Hocaoğlu da tutuklandı. Yunus Emre KAVAK.

DÜNÜR KATLİAMI

Afyon'da Yusuf-Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında husumet başladı. Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, icra takibi başlatılmasıyla çılgına döndü. Otomobiliyle karşı ailenin aracının önünü kesti. Silahla baba Mevlüt, anne Şefika, anneanne Hanife, kız kardeş Hatice Mercan'ı öldürdü. Yusuf Mercan ise ağır yaralandı. Kaçan katil, yakalandı.

85 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 85 milyon 109 bin 199 lira devretti. 5 bilenler 85 bin 227'şer lira, 4 bilenler bin 296'şar lira, 3 bilenler 97'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.

NUSRET KRİZİ

'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Londra'da açtığı yeni restoranda Vietnam'ı karıştırdı. Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'in Eylül ayında, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte Londra Nusret'e gitti. Nusret Gökçe, bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi, üstüne 'imzası' haline gelen tuz serpmeyi de yaptı. Ülkede büyük bir krize neden olan bu fotoğrafa To Lam'in sessiz kalması, tepkileri daha da arttırdı.

İZDİHAM-19

Coronavirüs, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti. Ülkemizde 71 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak bu kayıp kimileri için sadece rakamdan ibaretti. Bursa'da dün gerçekleşen züccaciye mağazasının açılışında yaşananlar şaşkına çevirdi. Virüsü unutan binlerce kişi, indirimli ürünlerden almak için sıraya girdi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu anlarda onlarca kişi fenalık geçirdi! İzdiham nedeniyle kaybolan bir çocuk, 45 dakika sonra bulunabildi. Polis, olaya hemen müdahale etti. Mağaza açılışı iptal edildi.

CARLI İŞ!

Dünyada elektrikli araba üretimi için yarış başladı. Tesla'nın lider olduğu piyasa Apple da giriş yaptı. Yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi için tüm imkanlarını seferber eden Apple, kesenin ağzını açtı. Son olarak Tesla'nın önemli mühendislerinden Christopher Moore'u transfer ettiğini açıkladı. Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple'ın otopilot yazılım direktörü olan Moore için sunduğu imkanlar şaşkınlık yarattı:

Aylık 80 bin dolar maaş.

Yıllık 1.1 milyon dolar prim.

11 business class uçak bileti.

7 günlük süper yat tatili.

Ekibine dağıtılmak üzere her yıl 550 bin dolar ikramiye.

İstediği marka otomobil.

BREZİLYA'YI YIKAN KAZA

Sosyal medya, dün yaşanan uçak kazasıyla sarsıldı. Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'nın seyahat ettiği uçak Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında yere çakıldı. Kaza sonrası sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı. Sevenleri büyük şok yaşadı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, "Çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz" diye yazdı. Brezilyalı futbolcu Neymar ise "İnanmayı reddediyorum" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

VIP UĞURLAMA

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush döneminde ilk Afrikalı-Amerikalı Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Powell için 18 gün sonra cenaze töreni düzenlendi. Törene, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın yanı sıra eski başkanlar George W. Bush ve Barack Obama eşleri ile katıldı. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Condoleezza Rice da törende yer aldı.

SOYADI ZAFERi

İstanbul'da B.K, evlendi. Kızlık soyadını kullanmak istedi. Hakim onay verdi: Hakkıdır!

ŞANSINA KÜSSÜN

Trabzonlu koca, vaktini bilgisayarda geçirdi. Yargıtay cezayı kesti: Eşi boşamakta haklı...

YİYENE BAK

Kadıköy'de Kadir İ, 75 yaşındaki S.Z.D'yi aradı. "Senin yeğeninim" diye kandırdı. 94 bin lirasını aldı.

15'LİK FACİA

Antalya'da 15 yaşındaki Ahmet Kendirli, otomobille elektrik direğine çarptı. İki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.