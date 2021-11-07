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    Antalya'da korkunç olay! Önce kendini banyoya kilitledi ardından tek kurşunla canına kıydı

    Kocasının boşanma davası açtığı genç kadın, “Bu evden ölüm çıkar” dedikten sonra kalbine tek kurşun sıktı. 4 yıl önce evlenen A.D ile kocası B.D'nin arasında son günlerde şiddetli geçimsizlik çıkmıştı.

    Ölüm yemini

    Antalya'da 2017'de dünyaevine giren A. D. adlı kadın ile B. D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı. Akşam saatlerinde eve gelen B. D, eşinin yatak odasında olduğunu ve kıyafetlerinin dağıtılmış olduğunu gördü. Barışmak istediğini söyleyen A. D., eşinden, "Bu şekilde mi barışacağız? Her yeri dağıtmışsın. Boşanma süreci devam ediyor" cevabını aldı. İddiaya göre, eşini odadan çıkaran kadın, evde bulunan ruhsatsız tabancayı aldı, "Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak" dedi. Bu sözler üzerine B. D., kapıyı kırarak odaya girdi.

    Bu kez kendini banyoya kilitleyen A. D'nin, tabancayla göğsüne bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Banyo kapısını kıran B. D, eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan A. D'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. B. D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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    Haberler Yaşam Antalya'da korkunç olay! Önce kendini banyoya kilitledi ardından tek kurşunla canına kıydı
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