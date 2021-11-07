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    • Yaşam
    • 07.11.2021 20:07
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    • 07.11.2021 20:28
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    Batman'da miniklerin Başkan Erdoğan sevgisi kayıtsız kalmadı! "Tayyip dede"...

    Batman'da toplu açılış töreni için gelen Başkan Erdoğan, kurdeleyi küçük çocuklarla beraber kesti. Açılış töreni sonrası hava alanına gidişi sırasında yol kenarında miniklerin bayrak sallayarak "Tayyip dede" sloganlarıyla karşılaştı. Miniklerin "Tayyip dede" sloganlarına kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, miniklere oyuncak hediye etti.

    İHA
    Miniklerin Tayyip dede sevgisi...

    Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman'da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak 'Tayyip dede' sloganı atan çocukların yanında uzun süre durarak oyuncak verdi.



    Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük çocuklara özel ilgi göstermesi vatandaşların gönlünde taht gürdü.


    MİNİKLERDEN "TAYYİP DEDE" SLOGANI
    Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman'dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu.

    Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi.
        Erdoğan gençlerle buluştu!
        Haberler Yaşam Batman'da miniklerin Başkan Erdoğan sevgisi kayıtsız kalmadı! "Tayyip dede"...
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