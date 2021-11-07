Batman'da miniklerin Başkan Erdoğan sevgisi kayıtsız kalmadı! "Tayyip dede"...





Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük çocuklara özel ilgi göstermesi vatandaşların gönlünde taht gürdü.