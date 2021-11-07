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    • Yaşam
    • 07.11.2021 18:47
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    • 07.11.2021 19:17
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    Peş peşe cinayetler! Dolandırıldığı için dalga geçen arkadaşını öldürünce gerçek ortaya çıktı

    Son dakika haberleri... Ankara'da Sinan Bayat isimli şahıs dolandırıldıktan sonra peş peşe cinayetler işledi. Dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını öldüren, bir arkadaşını yaralayan Sinan Bayat yakalandıktan sonra kendisini dolandıran kişiyi de geçen hafta öldürdüğünü itiraf etti.

    DHA
    Dolandırılınca peş peşe cinayet işledi!

    Ankara'da Sinan Bayat (70) isimli şahıs dolandırıldıktan sonra peş peşe cinayetler işledi.

    Olay, dün akşam Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Bayat, emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi. Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı.

    DOLANDIRILDIĞI İÇİN DALGA GEÇEN ARKADAŞLARINI VURDU
    Çınar, dün akşam arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi. İddiaya göre Acar ve Çakmak, Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti.

    Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı.


    Mürsel Acar

    Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.

    DOLANDIRICIYI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE İTİRAF ETTİ
    Olaydan sonra kaçan Sinan Bayat, polis tarafından yakalandı. Bayat, kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş yerine giden polis Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

        Sinan Bayat'ın polisteki ilk ifadesinde, Hicabi Çınar ile emlak işine girdiklerini, fakat kendisinin dolandırıldığını söyledi. Bu nedenle Çınar'ı öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat'ın, Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak'ı ise kendisiyle bu konuda dalga geçtikleri gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Bayat'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, öldürülen Mürsel Acar ve Hicabi Çınar'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
        Öte yandan Sinan Bayat'ın arkadaşlarına ateş açtıktan sonra kaçma anı çevredeki taksi durağının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Görüntüde Bayat'ın olaydan sonra hızla bölgeden uzaklaşması ile olayda yaralanan Erdoğan Çakmak'ın ise vücudunu kontrol etmesi yer aldı.

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