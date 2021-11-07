Peş peşe cinayetler! Dolandırıldığı için dalga geçen arkadaşını öldürünce gerçek ortaya çıktı

DOLANDIRICIYI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra kaçan Sinan Bayat, polis tarafından yakalandı. Bayat, kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş yerine giden polis Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.