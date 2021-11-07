Peş peşe cinayetler! Dolandırıldığı için dalga geçen arkadaşını öldürünce gerçek ortaya çıktı

Ankara'da Sinan Bayat (70) isimli şahıs dolandırıldıktan sonra peş peşe cinayetler işledi.
Olay, dün akşam Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Bayat, emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi. Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı.
DOLANDIRILDIĞI İÇİN DALGA GEÇEN ARKADAŞLARINI VURDU
Çınar, dün akşam arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi. İddiaya göre Acar ve Çakmak, Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti.
Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı.
Mürsel Acar
Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.
DOLANDIRICIYI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE İTİRAF ETTİ
Olaydan sonra kaçan Sinan Bayat, polis tarafından yakalandı. Bayat, kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş yerine giden polis Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.