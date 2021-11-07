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    • Yaşam
    • 07.11.2021 20:21
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    • 07.11.2021 20:27
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    20 metre! Define aramak kazdığı kuyuda mahsur kaldı

    Tokat'ta define arayan bir şahıs kazdığı kuyuda mahsur kaldı. Yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamayında diğer arkadaşı AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler şahsı kurtardı.

    Kazdığı kuyuda mahsur kaldı

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Olay, saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında meydana geldi. K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.

    20 METRE KAZDILAR
    Yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık konrtolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam 20 metre! Define aramak kazdığı kuyuda mahsur kaldı
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