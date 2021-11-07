Ankara'nın uyuşturucu baronu parayı böyle aklamış! Zehir A.Ş.

SİGORTALI 'TORBACILAR'

Rapora göre çetenin, uyuşturucu satışından elde edilen parayı aklama yöntemlerinden biri de "paravan" şirketler kurmak. Hurdacılık yapan veya işsiz olan çok sayıda kişi üzerine otomotiv, araç kiralama, inşaat, danışmanlık, nakliye ve Turizm alanlarında faaliyet gösteren şirketler kuruldu. Uyuşturucudan elde edilen paralar, bu şirketlere aktarıldı, alım-satımlar yapılarak para aklandı. Çetenin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını da "paravan" olarak kurulan bu şirketlerde "sigortalı" çalışan olarak gösterdiği de belirlendi. Böylece çete adına sokaklarda uyuşturucu satan çok sayıda torbacının SGK kayıtları oluşturulurken, polisten kaçmaları da sağlandı.



HAFTALIĞI 1.5 MİLYON TL

Çetenin, Ankara'da uyuşturucu satışının yüzde 70'ini elinde bulundurduğu, haftalık uyuşturucu satışından 1 milyon ile 1.5 milyon lira elde ettiği kaydedildi. Eroin ve metamfetamin uyuşturucuyu Afganistan ve İran'dan getirttiği belirlenen çetenin, Hakkâri, Van ve İstanbul üzerinden Ankara'ya ulaştırılan uyuşturucuyu, "hücre tipi" yapılanmayla piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Uyuşturucunun Ankara'ya sevkıyatında ve il içerisinde dağıtımı için kiralık araç kullanan çetenin, araçları ise yabancı uyruklu kişiler üzerinden kiraladığı belirtildi.

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