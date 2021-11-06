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    • Güncel
    • 07.11.2021 06:46
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    • 07.11.2021 06:53
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış alarmı! Harita paylaştı gün verdi | 7-11 Kasım 2021

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Pus ve sis hadisesinin bugün de devam edeceği belirtilirken, 5 günlük tahminde ise yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden yağış alarmı! Harita paylaştı gün verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 27°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ÇORUM °C, 16°C
            Az bulutlu ve açık

            SAMSUN °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık

            TOKAT °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık

            TRABZON °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 13°C
            Az bulutlu ve açık

            KARS °C, 13°C
            Az bulutlu ve açık

            MALATYA °C, 20°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış alarmı! Harita paylaştı gün verdi | 7-11 Kasım 2021
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