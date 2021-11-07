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    • Yaşam
    • 07.11.2021 08:53
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    • 07.11.2021 08:53
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    Erzincan'da feci kaza! Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

    Erzincan’da yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki karı koca yaralandı. Araçta sıkışan yaralı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

    Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

    Kaza, gece saatlerinde Çağlayan - Tatlısu Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demir idaresindeki 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak köprüden aşağı dereye uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil köprüden dereye uçtu, 2 yaralı

    Araçta sıkışan sürücü Süleyman Demir ve eşi Gülnaz Demir, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Erzincan'da feci kaza! Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı
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