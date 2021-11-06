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    • Yaşam
    • 07.11.2021 06:59
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    • 07.11.2021 06:59
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    Son dakika: Avcılar'da gece yarısı korkutan kaza! 1 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da gece yarısı meydana gelen kazada yürekler ağza geldi. Metrobüs üst geçit yanındaki yön tabelasının direğine çarpan bir otomobilde 1 kişi yaralandı.

    DHA
    Avcılar’da gece yarısı korkutan kaza!

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da D-100 karayolunda metrobüs üst geçit yanındaki yön tabelasının direğine çarpan bir otomobilde 1 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece yönünden gelen 34 BEG 67 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil hızla Merkez Üniversite Kampusü üst geçidinin hemen önündeki yön tabelalarını taşıyan direklerden birine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeridin kapandığı D-100 karayolunda Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobil trafik ekiplerinin incelemesi ardından kaldırıldı.

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