Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında çiftin aileleri arasındaki husumet felaketle sonuçlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç- alacak anlaşmazlığı olan aileler arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.
ARACI DURDURUP TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, bugün akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı otomobili takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobilin önünü kesen Kınçak, aracından indikten sonra diğer araçtakilere tabancayla ateş etti.
Silahlı saldırıda Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak olay sonrası otomobiliyle kaçtı.