Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında çiftin aileleri arasındaki husumet felaketle sonuçlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Beldede yapılan yardımları dağıttıkları sırada haber geldiğini ve olay yerine geldiklerini anlatan Çıkrık beldesi Erenler Mahallesi Muhtarı Bekir İşlek, "Vatandaşın biri haber etti. Geldiğimizde baktık 5 yaralı vardı. Ambulansa bindirdik, hastaneye yolladık. Önceden gelen bir husumet vardı bunların arasında. Dünür oldular, kız alıp verme meselesinden boşanma olayı oldu. Böyle olunca husumet girdi araya" dedi.

"AYNI ARABADA 4 ÖLÜ, 1 YARALI"

Olayı öğrendiğinde Afyonkarahisar merkezde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Recep Küçükkayar ise "Durumu burada öğrendim ben. 4 ölü, 1 yaralı var" diye konuştu.

EŞİNİN AİLESİ, ALDIĞI BORÇ NEDENİYLE İCRAYA VERMİŞ

Fatma Mercan'ın, ayrıldığı eşinin ailesinden evliyken borç aldığı, boşanma sonrası kayınpeder Mevlüt Mercan'ın senedi icraya verdiği, sonrasında İsmail Kınçak'ın evine icra geldiği, bu nedenle aileler arasındaki husumetin büyüdüğü öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Afyonkarahisar'da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.