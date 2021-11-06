Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdüğü görülen işçiler o anları utanmadan paylaştı.
Kullanıcılar, görüntülere büyük tepki gösterdi.
Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdüğü görülen işçiler o anları utanmadan paylaştı.
Kullanıcılar, görüntülere büyük tepki gösterdi.
Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BENZER SKANDALLAR
Daha önce de benzer skandallar basına yansımıştı. Salça üretim tesisinde domates salçalarını ayaklarıyla ezen bir kişinin ardından süt tesisinde teknenin içine yatıp süt banyosu yapan ve turşu fabrikasında turşu tankında dans eden bir çalışanın görüntüleri gündem olmuştu.