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    • Yaşam
    • 06.11.2021 18:32
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    • 06.11.2021 22:16
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    Mide bulandıran görüntüler! Yarı çıplak baklava açtı

    Son dakika haberleri... Adıyaman'da bir baklava imalathanesinden mide bulandıran görüntüler geldi. Sosyal medyada düşen görüntülerde hijyen kurallarına uyulmadığı görülürken maske ve bone takması gereken baklava ustalarının tişört bile giymediği görüldü.

    Yarı çıplak baklava açtı!

    Adıyaman'da bir baklava imalathanesinden mide bulandıran görüntüler sosyal medyaya düştü.

    Baklava imalathanesinde bone ve maske takması gereken işçiler hijyen kurallarına uymazken biri tişörtünü de çıkardı.

    Yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdüğü görülen işçiler o anları utanmadan paylaştı.

    Kullanıcılar, görüntülere büyük tepki gösterdi.

    Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        BENZER SKANDALLAR
        Daha önce de benzer skandallar basına yansımıştı. Salça üretim tesisinde domates salçalarını ayaklarıyla ezen bir kişinin ardından süt tesisinde teknenin içine yatıp süt banyosu yapan ve turşu fabrikasında turşu tankında dans eden bir çalışanın görüntüleri gündem olmuştu.

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