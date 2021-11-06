BENZER SKANDALLAR

Daha önce de benzer skandallar basına yansımıştı. Salça üretim tesisinde domates salçalarını ayaklarıyla ezen bir kişinin ardından süt tesisinde teknenin içine yatıp süt banyosu yapan ve turşu fabrikasında turşu tankında dans eden bir çalışanın görüntüleri gündem olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN