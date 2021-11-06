Antalya'da intihar girişimi! "Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın" dedikten sonra silahla başına ateş etti

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah G., sevgilisi Ayşegül Sert (45) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.