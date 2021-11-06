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    • Yaşam
    • 06.11.2021 20:22
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    • 06.11.2021 20:24
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    Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Evinin önünde bulundu

    Balıkesir'de şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Balıkçılık ve çiftçilik yapan 4 çocuk babası Hüseyin Söylen'in cansız bedeni evinin girişinde bulundu. Söylen'in elinde şarjlı bisikletinin kablosunun bulunması nedeniyle elektrik akımına kapıldığı düşünülürken cesedi asıl ölüm sebebi için Adli Tıpa gönderildi.

    Yaşlı adamın şüpheli ölümü!

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde cesedi evinin ölünde bulunan Hüseyin Söylen'in ölümü şüpheli bulundu.

    Olay, kırsal Kocagöl Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkçılık ve çiftçilik yapan 4 çocuk babası Hüseyin Söylen'in cansız bedeni evinin girişinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
    Jandarmanın yaptığı incelemede Söylen'in elinde şarjlı bisikletinin kablosunun bulunması nedeniyle elektrik akımına kapıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Hüseyin Söylen cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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