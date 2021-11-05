Son dakika: Herkes 15 gündür kaybolan Mesut Karataş'ı arıyordu! Kahreden haber geldi

Öte yandan, 24 Ekim'den beri haber alamadıkları Mesut Karataş'ın bulunması için bir televizyon kanalına çıkarak kendisini arayan ailesi de olay yerine geldi. Polisin çalışmalarını takip eden ve ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.