Son dakika: Herkes 15 gündür kaybolan Mesut Karataş'ı arıyordu! Kahreden haber geldi

Son dakika haberi...İstanbul Avcılar'da 15 gün önce kaybolan Mesut Karataş'ın (24) cansız bedeni bir inşaatın bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karataş'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
24 Ekim'de bakkala çıkıyorum diyerek evden ayrılan Mesut Karataş'ın cansız bedeni Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Yay sokakta bulunan bir inşaatın bodrum katında bulundu.