Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.11.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2021 06:59
    ABONE OL

    Son dakika: Herkes 15 gündür kaybolan Mesut Karataş'ı arıyordu! Kahreden haber geldi

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da 15 gün önce bakkala gidiyorum dedikten sonra kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Mesut Karataş ile ilgili kahreden haber geldi. Karataş'ın cansız bedeni bir inşaatın bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karataş'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

    DHA
    Mesut Karataş’tan kahreden haber geldi
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Son dakika haberi...İstanbul Avcılar'da 15 gün önce kaybolan Mesut Karataş'ın (24) cansız bedeni bir inşaatın bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karataş'ın intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

    24 Ekim'de bakkala çıkıyorum diyerek evden ayrılan Mesut Karataş'ın cansız bedeni Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Yay sokakta bulunan bir inşaatın bodrum katında bulundu.

        İddiaya göre, gece yarısı sıralarında inşaatın bodrum katına giren 2 kişi, doğalgaz borusuna asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, Karataş'ı doğalgaz borusuna asılı olarak buldu. Karataş'ın cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Öte yandan, 24 Ekim'den beri haber alamadıkları Mesut Karataş'ın bulunması için bir televizyon kanalına çıkarak kendisini arayan ailesi de olay yerine geldi. Polisin çalışmalarını takip eden ve ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

            Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Karataş'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İP’in ucu iyice kaçtı!
            Haberler Yaşam Son dakika: Herkes 15 gündür kaybolan Mesut Karataş'ı arıyordu! Kahreden haber geldi
                SON DAKİKA