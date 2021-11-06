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    • Güncel
    • 06.11.2021 08:15
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    • 06.11.2021 08:40
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    Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için son dakika yoğun sis uyarısı

    İstanbul'da günlerdir etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için yoğun sis uyarısı!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    PUS VE SİS UYARISI
    Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


    ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR
    İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.


        SEFERLER İPTAL EDİLDİ
        Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.



        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

        KIRKLARELİ °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

        KOCAELİ °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ADANA °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HATAY °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            MERSİN °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            ESKİŞEHİR °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS °C, 20°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                ÇORUM °C, 18°C
                Az bulutlu ve açık

                SAMSUN °C, 20°C
                Az bulutlu ve açık


                TOKAT °C, 19°C
                Az bulutlu ve açık

                TRABZON °C, 19°C
                Az bulutlu ve açık

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                ERZURUM °C, 14°C
                Az bulutlu ve açık

                KARS °C, 12°C
                Az bulutlu ve açık

                MALATYA °C, 19°C
                Az bulutlu ve açık

                VAN °C, 13°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 23°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 25°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 23°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 28°C
                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Güncel Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için son dakika yoğun sis uyarısı
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