Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.11.2021 01:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2021 01:28
    ABONE OL

    Mersin Erdemli'de domates yüklü kamyon yandı! Kamyon sürücüsünün ihbarı ile itfaiye ekipleri olaya müdahale etti

    Mersin'in Erdemli'de domates yüklü kamyon yandı. Çıkan yangı sonrası şöförün ihbarı ile olay yerine iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte haberin tüm detayları...

    AA
    Mersin Erdemli ’de domates yüklü kamyon yandı!

    Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan domates yüklü kamyonda hasar oluştu. A.C'nin kullandığı 55 K 20222 plakalı kamyon seyir halindeyken Esenpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.


    Kamyondan inen sürücünün ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.



    SAĞLIK KONTORLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
    Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişi, tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın nedeniyle domates yüklü kamyonda hasar oluştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
    Haberler Yaşam Mersin Erdemli'de domates yüklü kamyon yandı! Kamyon sürücüsünün ihbarı ile itfaiye ekipleri olaya müdahale etti
        SON DAKİKA