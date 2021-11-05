Mersin Erdemli'de domates yüklü kamyon yandı! Kamyon sürücüsünün ihbarı ile itfaiye ekipleri olaya müdahale etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan domates yüklü kamyonda hasar oluştu. A.C'nin kullandığı 55 K 20222 plakalı kamyon seyir halindeyken Esenpınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.





Kamyondan inen sürücünün ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.







SAĞLIK KONTORLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişi, tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın nedeniyle domates yüklü kamyonda hasar oluştu.



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