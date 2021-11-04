İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Olay, saat 21.00 sıralarında Ufuk Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ve M.A., aralarında husumet bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D.'nin (18) oturduğu kahvehane önüne geldi.
Husumetli olan taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Muhammet Can Gökçe, Sezgin Gökçe, İ.E.T, İ.K. ve S.D yaralandı. Olaya karışan M.A. ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavganın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olay sonrasında iki taraftan yaralananların aynı hastaneye getirilmesi nedeniyle, hastaneye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Geniş güvenlik önlemi alınan hastane ve çevresinde yeni bir olay yaşanmaması için Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri ve Yunus Tim'inde görevli motosikletli polis ekipleri de sevk edildi.