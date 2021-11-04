İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Olay, saat 21.00 sıralarında Ufuk Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ve M.A., aralarında husumet bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D.'nin (18) oturduğu kahvehane önüne geldi.

Husumetli olan taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Muhammet Can Gökçe, Sezgin Gökçe, İ.E.T, İ.K. ve S.D yaralandı. Olaya karışan M.A. ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.