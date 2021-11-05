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    • Yaşam
    • 06.11.2021 00:59
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    • 06.11.2021 00:59
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    Şanlıurfa'da kent genelinde 600 polisin katılımıyla gerçekleşen, asayiş uygulaması yapıldı: 18 kişi göz altına alındı

    Şanlıurfa'nın kent genelinde 600 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında 18 kişi göz altında alındı. Asayiş uygulamasında, bir çok uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi. İşte dev asayiş uygulamasının tüm detayları...

    İHA
    Şanlıurfa’da 600 kişilik polis ekibiyle asayiş uygulaması!

    Şanlıurfa'da 600 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.



    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri akşam saatlerinde Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki birçok noktada eş zamanlı asayiş uygulaması başlattı. 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, ekipler yaptıkları aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.



    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da kent genelinde 600 polisin katılımıyla gerçekleşen, asayiş uygulaması yapıldı: 18 kişi göz altına alındı
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