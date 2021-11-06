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    • Yaşam
    • 06.11.2021 13:48
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    • 06.11.2021 13:48
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    Kafalar ve Harun Türk Yine Kafa Bir Filmle Geliyor!

    Youtube kanallarıyla ünlenen Kafalar ekibi, geçtiğimiz yıllarda oldukça sevilen bir film projesi ile beyaz perdeye çıkmışlardı. Filmin başarı ve övgü toplamasının ardından devam filmi çekmeye karar veren Kafalar ekibinin yanında şu an vizyonda olan Akif filminin de yapımcılığını üstlenen Harun Türk yer almakta!

    Kafalar ve Harun Türk Yine Kafa Bir Filmle Geliyor!

    İLK FİLMLERİ KAFALAR KARIŞIK İDİ
    Kafalar ekibi olarak bilinen; Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ilk olarak Kafalar Karışık ismini verdikleri filmleri ile seyirci önüne çıkmışlardı. Bu filmin, ekibin hayranları başta olmak üzere oldukça fazla beğenilmesi ile 2. Filmin yapılmasına karar verildi. Ve yeni filmin yapımcılığını da şu aralar beyaz perde de ilgi ile izlenen Akif filminin yapımcısı Harun Türk üstlendi.

    İKİNCİ FİLMİN İSMİ DE KENDİNDEN KAÇAK OLACAK!
    Kafalar'ın çektiği ilk filmin ismi hepimizin bildiği üzere Kafalar Karışık idi. 2. Filmin adı ise Kendinden Kaçak olarak belirlendi. Yapımcılık koltuğunda oturan Harun Türk ise filmin çekimlerine Kasım ayında başlanacağını söyledi. Ayrıca buna ek olarak filmin 2022 yılında vizyona gireceğini de belirtti. Heyecan ve ilgi ile beklenen ikinci film için genç oyunculara; Şinasi Yurtsever, Ruhi Sarı, Suat Sungur ve Hakan Bilgin gibi tecrübeli isimler de eşlik edecek.

    Ekibin rol aldığı ilk film Kafalar Karışıkta'da kendilerine Metin Akpınar, Erkan Can gibi usta isimler bulunmaktaydı.

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    Haberler Yaşam Kafalar ve Harun Türk Yine Kafa Bir Filmle Geliyor!
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