Gürcü müzisyen Nina Jheruu'nun motosiklet tutkusu sonu oldu

Muğla Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden Gürcistan uyruklu Nina Jheruu'nun (30) kullandığı motosiklet, Jandarma Kavşağı'nı geçtikten sonraki yaya geçidinde yolun karşısına geçen Saadet Yazıcı'ya (56) çarptı.
20 METRE SÜRÜKLENDİ
Yazıcı, yere yığıldı. Jheruu ise refüje çarptıktan sonra sürüklenerek 20 metre sonra durabildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Genç müzisyen, yaşamını yitirdi. Saadet Yazıcı'nın tedavisinin de yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.
20 METRE SÜRÜKLENDİ
Yazıcı, yere yığıldı. Jheruu ise refüje çarptıktan sonra sürüklenerek 20 metre sonra durabildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Genç müzisyen, yaşamını yitirdi. Saadet Yazıcı'nın tedavisinin de yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.