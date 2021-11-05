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    Gürcü müzisyen Nina Jheruu'nun motosiklet tutkusu sonu oldu

    Motosiklet tutkunu Gürcü müzisyen Nina Jheruu, Bodrum’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak hayatını kaybetti. İşte korkunç kazanın detayları...

    Tutkusu sonu oldu
    Muğla Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden Gürcistan uyruklu Nina Jheruu'nun (30) kullandığı motosiklet, Jandarma Kavşağı'nı geçtikten sonraki yaya geçidinde yolun karşısına geçen Saadet Yazıcı'ya (56) çarptı.

    20 METRE SÜRÜKLENDİ
    Yazıcı, yere yığıldı. Jheruu ise refüje çarptıktan sonra sürüklenerek 20 metre sonra durabildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Genç müzisyen, yaşamını yitirdi. Saadet Yazıcı'nın tedavisinin de yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.
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    Haberler Yaşam Gürcü müzisyen Nina Jheruu'nun motosiklet tutkusu sonu oldu
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