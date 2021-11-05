Çilem Doğan: Beni değil minik kızımı mahkum ettiler

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. 5 yılın ardından dün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Şok yaşayan Çilem Doğan, "Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. Yavrum hem annesiz hem babasız büyüyecek" dedi.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. 5 yılın ardından dün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Şok yaşayan Çilem Doğan, "Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. Yavrum hem annesiz hem babasız büyüyecek" dedi.