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    Çilem Doğan: Beni değil minik kızımı mahkum ettiler

    Adana’da kendisine şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan’a verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karara isyan eden Çilem, “Aslında beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler” dedi.

    Minik kızımı mahkum ettiler
    Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



    BÜYÜK ŞOK YAŞADI
    Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. 5 yılın ardından dün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Şok yaşayan Çilem Doğan, "Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. Yavrum hem annesiz hem babasız büyüyecek" dedi.

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