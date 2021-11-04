Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor





"CAMİYE KADAR BİRLİKTE GELİRLERDİ"

11 yıldır Kaymaklı Mahallesi'nde görev yapan Merkez Cami İmamı Murat Gençtürk ise "Ben ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Ömer amcamızla çok iyi bir komşuluğumuz arkadaşlığımız vardı. Biz onu daha çok hayvan sever kişiliği ile tanıyoruz. Maaşının büyük bir bölümünü hayvanları için harcardı. Camiye gelince köpekleri de onunla gelirdi. Kapıda o çıkana kadar beklerlerdi. Ömer amca hastaneye kaldırıldığında eve dönmedi. Köpeği Ömer amcanın eve gelmediğini görünce yemek bile yememiş. Köpeği Ömer amcaya çok düşkündü. Bu sabah mezarda Kuran okurken köpeğin mezarın üstüne yatarak mezara kafasını sürdüğünü gördüm. Ömer amcanın hayvanlara beslediği sevgiyi hayvanları da ona karşı besliyordu. Bu davranışlar her müslümanın sergilemesi gereken davranışlar. Bize bunların örnek olması gerekir. Ömer amcamıza Allah rahmet eylesin" diye konuştu.