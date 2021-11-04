Son dakika: PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist ex

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilmişti.