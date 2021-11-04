Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Birbirlerine girdiler: Hadi gel kaldır

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile İBB Zabıta ekipleri, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik dün ortak operasyon düzenledi. 23 Zabıta görevlisi ile çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler ve dilendirilen çocuklar yakalanarak metrobüse bindirildi.
Polis ekipleri tarafından kişilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Dilendirilen çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken, dilendiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira para cezası kesildi. Metrobüsün Çağlayan ve Mecidiyeköy duraklarında dilendirildiği tespit edilen 4 çocuk ekipler tarafından yakalandı. Yaşı küçük çocuklar ekiplere direnirken, ağladılar.
"DİLENCİLİK YAPMIYORUZ"
Metrobüsün Mecidiyeköy durağında, daha önce İBB kameralarınca dilendikleri ve kaçak ürün satışı yaptıkları belirlenen 3 kadın, durakta bulunan bir kafede oturdukları sırada ekipler tarafın
dan yakalandı. Suç işlemediklerini iddia eden 3 kadın, ekipler ile metrobüse binmemek için dakikalarca direndi. Ekiplere, "Kalkmıyoruz. Hadi gel kaldır. Nasıl kaldıracaksın?" diyerek direnen 3 kadın, daha sonra kadın zabıta görevlileri tarafından metrobüse götürüldü. Dilencilik yapmadıklarını iddia eden kadınlardan biri ise "Çorap, kalem gibi ne bulursak satıyoruz. Dilencilik yapmıyoruz" dedi.