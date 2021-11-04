Kız arkadaşının evine gitti pencereden düşüp öldü! Kız arkadaş ablası ve 3 erkek tutuklandı

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Su, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Mustafa Su, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.