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    • Yaşam
    • 04.11.2021 12:15
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    • 04.11.2021 12:30
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    Kız arkadaşının evine gitti pencereden düşüp öldü! Kız arkadaş ablası ve 3 erkek tutuklandı

    Adana'da Mustafa Su (42), evine gittiği kız arkadaşı Dilber Çiftçi (23) ile aralarında çıkan tartışma sırasında pencereden düşüp öldü. Mustafa Su'nun pencereden atılmış olabileceği üzerinde durulurken, gözaltına alınan Dilber Çiftçi ile bu sırada evde bulunan ablası ve 3 erkek arkadaşı tutuklandı.

    DHA
    Kurban bu sefer erkek! Pencereden düştü

    Olay, 31 Ekim günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Mustafa Su, kız arkadaşı Dilber Çiftçi ile buluşmak için Turgut Özal Bulvarı'ndaki evine gitti.

    Dilber Çiftçi ile ablası Meryem Çiftçi'nin (28) yanında Erol Sabuncu (32), Latif Akyüz (20) ile Mehmet Gezici'yi (29) gören Mustafa Su, kıskançlık krizine girdi.

    Kurban bu sefer erkek! Pencereden düştü

    Dilber Çiftçi ile Mustafa Su arasında tartışma çıktı. Mustafa Su, 2'nci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Kız kardeşler ile yanlarındaki 3 kişi kaçtı.

        Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Su, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Mustafa Su, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sırada evde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Adresleri belirlenen Dilber ve Meryem Çiftçi kardeşler ile Erol Sabuncu, Latif Akyüz ve Mehmet Gezici, dün akşam yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

            Mustafa Su'yu pencereden atmış olabileceği değerlendirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. İfadelerinde Mustafa Su'nun pencereden düştüğünü ileri süren şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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