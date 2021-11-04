Mahkemeden flaş nafaka kararı! Boşandığı karısına gönderdiği paraya bu notu yazdı...

Bursa'da boşanma aşamasındaki bir çiftin birbirine açtığı "Nafaka mı? Sadaka mı?" davası komedi filmlerine konu olur cinsten. Her ay tedbir nafakası olarak boşanma arefesinde ki eşi S.Ç.'ya 300 lira ödeyen M.Ç. geçtiğimiz yıl eylül ayında internet bankacılığını kullanarak yaptığı ödemenin açıklama kısmına nafaka yerine sadaka yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı.
M.Ç. ise olayda kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu belirtip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı.
Yerel mahkeme, açıklama kısmına yazan ifadeyi göz önünde bulundurarak M.Ç.'nin yeniden nafaka ödemesine hükmetti. Üst kanun yoluna başvuru için miktar sınırın altında kalması sebebiyle karar kesin olarak verildi. Bir üst mahkemeye itirazının önü kapanan M.Ç. bu sayede nafakayı yeniden ödemekle yükümlü kalacak.
Bursa'da 2018 yılında açmış olduklari karşılıklı boşanma davası ile cekişmeli boşanma davası olarak devam eden boşanma davasında, aile mahkemesi M.Ç.'nin eşi S.Ç.'ye her ay 300 lira 'tedbir nafakası' ödemesine hükmetti. Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı ile yapan M.Ç., 2020'nin eylül ayında ödemenin açıklama kısmına 'nafaka' yerine 'sadaka' yazdı. Bunun üzerine S.Ç., avukatı aracılığıyla M.Ç.'nin kendisine ödediği paranın 'sadaka' olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.