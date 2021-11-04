Mahkemeden flaş nafaka kararı! Boşandığı karısına gönderdiği paraya bu notu yazdı...

Bursa'da boşanma aşamasındaki bir çiftin birbirine açtığı "Nafaka mı? Sadaka mı?" davası komedi filmlerine konu olur cinsten. Her ay tedbir nafakası olarak boşanma arefesinde ki eşi S.Ç.'ya 300 lira ödeyen M.Ç. geçtiğimiz yıl eylül ayında internet bankacılığını kullanarak yaptığı ödemenin açıklama kısmına nafaka yerine sadaka yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı.

M.Ç. ise olayda kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu belirtip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı.