THY'den yeni rekor! "Bu başarı Türkiye'nin"

THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda düzenlediği basın toplantısında bu yılın ilk 9 ayına ait finansal sonuçları açıklayan İlker Aycı, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektörünün tarihinin en uzun yılı 2020 ve 2021 yılını yaşadığını belirterek, THY'nin bu süreçte dünyadaki diğer tüm taşıyıcılardan olumlu şekilde ayrıştığının altını çizdi.

Bu sürecin başında beri desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve fedakarlık yaparak maaşlarında indirime razı olan THY çalışanlarının bu başarıda emeğinin çok büyük olduğunu vurgulayan Aycı, yaz aylarında aşılanmaya hız verilmesi sonucunda ciddi anlamda yolcu talebi ve beklentilerde artış yaşandığını söyledi.Aycı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yolcu gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artarak 2 milyar 372 milyon dolar, kargo gelirlerinin ise yüzde 45 artarak 969 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

3'NCÜ ÇEYREKTE PANDEMİ DÖNEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

THY'nin bu yılın ilk 9 ayında 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet karı gerçekleştirdiğini açıklayan Aycı "2019 yılında bu kar 675 milyon dolardı. 2020 yılının üçüncü çeyreği sadece 75. Bugün gelinen noktada pandemi öncesi 2019 yılının önüne geçen bir performansı THY göstermiş bulunmaktadır" dedi.

HIZLI KARAR ALMA MEKANİZMASI BİZİ RAHATLATTI

Bu süreçte Ankara'daki hızlı karar alma mekanizmasının kendilerini rahatlattığını vurgulayan Aycı, THY'nin bu başarısında verimli rota ve uçuş seçimleri, doğru kapasite ve doğru destinasyon planlamalarının bulunduğuna dikkat çekti.

ALTTA KARGO ÜSTÜ YOLCU İLE UÇTUK

Aycı "THY olarak bu süreçte ilk işimiz yolcuya güven vermek oldu. Koşulsuz bilet değişikliği hakkı sunduk. Krizin başında iadelerden dolayı diğer rakiplerimizden fazla nakit çıkışı oldu. Nakit kaybettik. Hatta zorlandık.Ama yolcumuz bunu ödüllendirdi. Kargo ve yolcu bir arada çalışıp ikisinin müşterek gelirleri göz önüne alarak uçuştan vazgeçilmedi. Bu işi yaptıkları için çok ciddi anlamda uçuş iptallerini engelledik. Her ne olsun uçtuk altında yükü üstünde yolcusu var. Bu riski aldık. Bunlar sayesinde ayakta kaldık. Türkiye devlet olarak çok hızlı karar alıyor. Ankara'da hızlı karar alma mekanizması bizi rahatlattı. Bu destek olmasa uçamazsınız. Bu sayede çok ciddi bir diploması yürütüldü. Proakif diplomasi sayesinde havada kalmayı başardık" diye konuştu

Aycı, havacılıktaki en ağır krizde en hızlı dönen şirket olmayı başaran THY'nin ilk dokuz ayda 800 milyon dolar operasyon karı elde ederken Alman havayolu Lufthansa'da 2.4. milyar dolar zarar, Air France-KLM'de 2.1 milyar dolar, iç pazarı çok hareketli olmasına rağmen ABD'li Ünited Airlines'ın ise 600 milyon dolar zarar açıkladığına değindi

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Aycı "Üçüncü çeyrekte bizim gibi kar açıklayan şirketler var. Sağlanan başarının ne manaya geldiğini sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Herkes her yorumu yapabilir. Herkes her rakamı isteği yere eğip bükebilir. İstediği yorumlarla bizim bu başarımız farklı yere çekmeye çalışabilir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu toparlanma ekonomimize ve sivil havacılığımıza hayırlı olsun" dedi

RAKİPLERİNE FARK ATTI

THY'nin üçüncü çeyrekte sunduğu kapasitesinin 2019'ün yüzde 81' seviyesine ulaşarak rakiplerine göre çok daha bir hızlı dönüş ortaya oyduğunu altını çizen Aycı "Rakip havayollarından Air France-KLM ve United üçün çeyrekte 2019 kapasitelerini yüzde 70'inde dönebildi. Lufthansa ise yüzde 50'ler seviyesine dönebildi. Dünyanın en hızlı iç pazarına sahip ABD'de United'ın sadece yüzde 70'ine dönebilmesinin de bu anlamıyla Türkiye ekonomisinin Türk sivil havacılığının, Türkiye'deki pandemi krizinin yönetim başarısının ne kadar önemli ve anlamlı. Bu sadece THY ile açıklanabilecek bir başarı değildir. Türkiye'nin topyekün başarı hikayesidir. Türkiye'nin yönetim başarısı hikayesidir" diye konuştu

AVRUPA'DA LİDER

Kısa sürede de Avrupa'daki rakiplerini bırakarak lider olan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile mükemmel bir iş ortaklığı yaptıklarını vurgulayan Aycı, Eurocontrol verilerine göre THY'nin network taşıyıcılar arasında Avrupa'da lider konumda, dünyada da ilk beş havayolu arasında bulunduğunu belirtti

MAAŞLARI İADE ETTİK

'Her çalışana teri kurumadan hakkını teslim etme' felsefesinin değişmediğini ve salgın döneminde THY'nin kimseyi işten çıkarmadığına vurgu yapan Aycı, maaşlarında kesinti yapılan personelin maaşlarının bir bölümünün iade edildiğini geri kalanlarının iadesi için çalıştıklarını söyledi. Hem uzun hem orta hatlarda ikram hizmetlerinin pöndemi öncesine döndüğünü belirten Aycı ikram hizmetlerinde yenilikleri devam edeceklerini belirtti.