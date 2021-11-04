Rize'de bir garip olay! Yolun ortasındaki elektrik direği kazalara davetiye çıkarıyor!

Böyle hataların Rize'de pek çok yerde bolca görülmesi dikkat çeken Ali Pakoğlu ise "Yolar yapıldıktan sonra bu direk kalkmalıydı. Direği burada unuttular. Kalkacak dediler ama kaldırmadılar. Gece tehlike arz ediyor, zaten tek bir direğe gidiyor kablosu. Bu direği kenara almaları lazım. Bir an önce buna bir çözüm bulsunlar. Gerçi Rize'de bu gibi şeyler çok yerde olduğu için pek şaşırtmıyor. Gerçekten tehlike arz ediyor çünkü burası viraj, virajı bitirdiği anda karşınıza çıkıyor. Burası mahalle arası biraz hızlı olan bir sürücü bu direğe çarpabilir. Çünkü hiçbir aydınlatma da yok buralarda. Bu yüzden tehlikeli" dedi.