Konya Kulu'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ciddi olan otomobil sürücüsü Mustafa Çiftçi yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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