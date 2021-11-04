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    • Yaşam
    • 04.11.2021 23:52
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    • 04.11.2021 23:55
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    Konya Kulu'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

    Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte feci haberin tüm detaylar...

    İHA
    Konya’da feci kaza! 4 yaralı

    Kaza, saat 20.00 sıralarında Karacadağ Mahallesi yolu Kulu ilçe girişi yakınlarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Galip Taşkale (35) idaresindeki 42 AFV 295 plakalı Ford marka kamyonet ile Mustafa Çiftçi (22) yönetimindeki 42 M 1015 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.



    Kaza sırasında Kulu'dan Karacadağ istikametine gitmekte olan Şükrü Kılınç'ın kullandığı 06 CDL 405 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Karaoğlan Şahin yaralandı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ciddi olan otomobil sürücüsü Mustafa Çiftçi yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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