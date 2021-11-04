Konya Kulu'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karacadağ Mahallesi yolu Kulu ilçe girişi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Galip Taşkale (35) idaresindeki 42 AFV 295 plakalı Ford marka kamyonet ile Mustafa Çiftçi (22) yönetimindeki 42 M 1015 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sırasında Kulu'dan Karacadağ istikametine gitmekte olan Şükrü Kılınç'ın kullandığı 06 CDL 405 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Karaoğlan Şahin yaralandı.