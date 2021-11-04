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    • Yaşam
    • 04.11.2021 22:29
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    • 04.11.2021 22:32
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    Rize'de acı haber! Çaylık arazide cansız bedeni bulundu

    Rize'de Küçükçayır ilçesinde kayıp olan Ayşe Memişoğlu (83), evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide ölü bulundu. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde evinden ayrılan Ayşe Memişoğlu'ndan bir daha haber alınamaması üzerine, jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ekipleri ve köylülerle sürdürülen arama çalışması sonucunda, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide cansız bedenine ulaşıldı. İşte acı haberin tüm detayları...

    DHA
    Rize’de kaybolan kadından acı haber!

    Rize'de kaybolan kadının, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide cesedine ulaşıldı.

    Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşayan Ayşe Memişoğlu'nun (83) sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama çalışması sonucu Memişoğlu'nun cansız bedeni, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide yerde bulundu.

    OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Memişoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Rize'de acı haber! Çaylık arazide cansız bedeni bulundu
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