UNESCO ödüllü bilim kadını Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, böcek ilacı içerek canına kıydı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Başuzman olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, İstanbul Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öne sürüldü. Ölümü şüpheli bulan ailesi, olayın araştırılmasını istedi.

Doç. Dr. Erbahar, L'Oreal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde hayata geçirilen "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında ödül alan bilim kadınlarından biri olmuştu. Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

Yunus Emre KAVAK

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü, kurumu sarstı.