28 yaşındaki 1 çocuk annesi Özlem, evinde ölü bulundu

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan ve bilinen herhangi bir sağlık problemi de olmayan Fidan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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