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    • Yaşam
    • 01.11.2021 23:54
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    • 02.11.2021 00:58
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    Manisa Turgutlu'da, karşıya geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu metrelerce fırlayan yaya yaşamını yitirdi

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu metrelerce ileri fırlayan yaya feci şekilde can verdi. Haberin detayları...

    İHA
    TIR çarptı! Feci şekilde can verdi

    Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen Hasan Kıyakkaş (55), plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı.

    TIR sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarken, Hasan Kıyakkaş hayatını kaybetti.
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        Haberler Yaşam Manisa Turgutlu'da, karşıya geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu metrelerce fırlayan yaya yaşamını yitirdi
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