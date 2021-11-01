Manisa Turgutlu'da, karşıya geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu metrelerce fırlayan yaya yaşamını yitirdi

Karşıdan karşıya geçmek isteyen Hasan Kıyakkaş (55), plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı.
TIR sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarken, Hasan Kıyakkaş hayatını kaybetti.
Karşıdan karşıya geçmek isteyen Hasan Kıyakkaş (55), plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı.
TIR sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarken, Hasan Kıyakkaş hayatını kaybetti.
Bölgeye gelen trafik polisleri çalışma yaparken, Kıyakkaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.