



TWİTCH FAKE BİT OLAYININ DETAYLARI

İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.

Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.