Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.
KİST AMELİYATI OLACAĞIM
Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.
Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener'in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.