Sosyal medya üzerinden para toplayan liseli kız, sosyal medyayı ikiyi ayırdı. Kimleri destek verirken, kimileri ise dolandırıcılıkla suçladı. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Asude Defne Özkan, ABD New York'ta Pace Üniversitesi'ne kabul edildiğini ve oyunculuk eğitimini almak için ABD'ye gideceğini söyleyerek sosyal medyadan kendisine bağış yapılmasını istedi. Özkan, YouTube ve Instagram gibi platformlara da destek çağrısını yaptığı videoyu yükledi.







Genç kız, 1 günde 20 bin dolardan fazla para topladı. Bu durum üzerine sosyal medya karıştı. İşte bazı yorumlar;



Bence bu kız hepimizi kandırdı.

İnsaflı kızmış. 20 bin dolar toplayınca durdurmuş kampanyayı. Bu para cebine kalacakmış bu arada.

Çoğu kişi kıskanıyor. Bu parayla umarım iyi bir eğitim alır.

Kendisi son derece başarılı bir hanım kızımız herhalde. Tebrik ederim. Umarım gider istediği yere.







'NEW YORK'TAN HABERDAR EDECEĞİM'

Liseli Asude Defne Özkan, 1 günde 20 bin doların üzerinde para topladı. Tepkiler üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı. New York'taki tecrübelerini aktaracağını açıkladı.